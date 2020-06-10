Евроблигации Симы дают 8% в долларах, до 25 года.
Неделимый остаток 200млн $.
Но брокер может продать часть .
И так же, может быть дефолт искусственный, если власть поменяется
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 08:35
Евроблигации Симы дают 8% в долларах, до 25 года.
Неделимый остаток 200млн $.
Но брокер может продать часть .
И так же, может быть дефолт искусственный, если власть поменяется
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:21
Re: Укрексiмбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 11 чер, 2020 10:42
Re: Укрексiмбанк
Відкладаємо ці байки до місцевих виборів у жовтні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:16
минимальный лот для брокера.
брокер может продать часть?
взять комиссию 1-2%. будет 6% вместо 8%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 11 чер, 2020 11:30
Re: Укрексiмбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:10
нет, один брокер сообщал, что от 45к$ кажется лучше всего купить, чтобы была маленькая комиссия. Подробности уже не помню
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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