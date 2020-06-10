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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019102010211022>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:35

Евроблигации Симы дают 8% в долларах, до 25 года.

Неделимый остаток 200млн $.

Но брокер может продать часть .

И так же, может быть дефолт искусственный, если власть поменяется :mrgreen:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:21

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:Но брокер может продать часть .

мін лот = 100 бумаг
1 бумага 1К$
:)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:42

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:И так же, может быть дефолт искусственный, если власть поменяется

Відкладаємо ці байки до місцевих виборів у жовтні.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:16

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:Но брокер может продать часть .

мін лот = 100 бумаг
1 бумага 1К$
:)


минимальный лот для брокера.

брокер может продать часть?

взять комиссию 1-2%. будет 6% вместо 8%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 11:30

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:брокер может продать часть?

це теоретизація чи є практичний досвід?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:10

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:брокер может продать часть?

це теоретизація чи є практичний досвід?


нет, один брокер сообщал, что от 45к$ кажется лучше всего купить, чтобы была маленькая комиссия. Подробности уже не помню
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:44

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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:46

velvet, спросите их з гарним настроєм: де депозиты в апликухе?! :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:50

СЕПа нет, Р2Р нет, депозитов нет - гарний настрій є! Че-то как-то в муках Сима рождает свою апликуху-(
nickvlk1
 
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clientage
у них сначала по плану p2p переводы, в мобильном приложении месяц уже наверное висит баннер, что незабаром будут и всё нету
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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