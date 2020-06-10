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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:52
velvet написав:clientage
у них сначала по плану p2p переводы, в мобильном приложении месяц уже наверное висит баннер, что незабаром будут и всё нету
Хай возьмут АйПэй на аутсорс, ну как Сибас
... делайте хоть что-нибудь!
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