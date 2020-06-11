Хай возьмут АйПэй на аутсорс, ну как Сибас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:52
Хай возьмут АйПэй на аутсорс, ну как Сибас
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:22
"Это не наш метод"
Нужно ж побольше бабла распилить на этом
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