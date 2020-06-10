Хай возьмут АйПэй на аутсорс, ну как Сибас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:52
Хай возьмут АйПэй на аутсорс, ну как Сибас
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:22
"Это не наш метод"
Нужно ж побольше бабла распилить на этом
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:32
Re: Укрексiмбанк
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:27
Бонуси до процентних ставок за депозитами фізичних осіб
Діють з 10.06.2020
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:17
10 июня Flamingo уже написал об изменении ставок по депозитам и программы лояльности и Вы это комментировали
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