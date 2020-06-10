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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019102010211022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:52

  velvet написав:clientage
у них сначала по плану p2p переводы, в мобильном приложении месяц уже наверное висит баннер, что незабаром будут и всё нету

Хай возьмут АйПэй на аутсорс, ну как Сибас :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:22

  clientage написав:
  velvet написав:clientage
у них сначала по плану p2p переводы, в мобильном приложении месяц уже наверное висит баннер, что незабаром будут и всё нету

Хай возьмут АйПэй на аутсорс, ну как Сибас :)

"Это не наш метод"
Нужно ж побольше бабла распилить на этом
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Re: Укрексiмбанк

  nickvlk1 написав:Че-то как-то в муках Сима рождает свою апликуху-(

Исходя из того, столько сколько они её рожали, чтобы наполнить её реально полезными функциями им понадобится лет 5-7, не меньше.
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:17

  greenozon написав:Бонуси до процентних ставок за депозитами фізичних осіб
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10 июня Flamingo уже написал об изменении ставок по депозитам и программы лояльности и Вы это комментировали
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