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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 чер, 2020 17:52
velvet написав:clientage
у них сначала по плану p2p переводы, в мобильном приложении месяц уже наверное висит баннер, что незабаром будут и всё нету
Хай возьмут АйПэй на аутсорс, ну как Сибас
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:22
clientage написав: velvet написав:clientage
у них сначала по плану p2p переводы, в мобильном приложении месяц уже наверное висит баннер, что незабаром будут и всё нету
Хай возьмут АйПэй на аутсорс, ну как Сибас
"Это не наш метод"
Нужно ж побольше бабла распилить на этом
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:32
nickvlk1 написав:
Че-то как-то в муках Сима рождает свою апликуху-(
Исходя из того, столько сколько они её рожали, чтобы наполнить её реально полезными функциями им понадобится лет 5-7, не меньше.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:27
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Діють з 10.06.2020https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... my-fo.html
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:17
10 июня Flamingo уже написал об изменении ставок по депозитам и программы лояльности и Вы это комментировали
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velvet
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:39
velvet
ОК, але першоджерело не має обвіски суб'єктивізму, тому його треба завжди читати
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:40
опять запор?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:12
IMPRINTER написав:
опять запор?
неделя это ещё не страшно, год назад куда дольше было
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velvet
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Додано: Суб 13 чер, 2020 20:01
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Додано: Суб 13 чер, 2020 21:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 06.06.2020 !
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Платежи - Коммуналка: Ещё есть
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