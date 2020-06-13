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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 21:35
о, перестальтика начинает работать
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Додано: Нед 14 чер, 2020 01:01
Бонусы: Начислили новые по 09.06.2020 !
Додано: Нед 14 чер, 2020 12:46
премиальные карты
как-то тут был хайп за депозиты получать премиальные карты условно бесплатно. Сейчас на сайте не вижу этой информации, уже все, даже с ухудшениями по условиям ?
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