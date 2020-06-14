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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 21:35
о, перестальтика начинает работать
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Додано: Нед 14 чер, 2020 01:01
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Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Нед 14 чер, 2020 12:46
как-то тут был хайп за депозиты получать премиальные карты условно бесплатно. Сейчас на сайте не вижу этой информации, уже все, даже с ухудшениями по условиям ?
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SILVER_UA
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:19
SILVER_UA написав:
как-то тут был хайп за депозиты получать премиальные карты условно бесплатно. Сейчас на сайте не вижу этой информации, уже все, даже с ухудшениями по условиям ?
тут просто многие перешли на приватные пакеты, там вход по СЭП бесплатный, но нужно поддерживать оборот по каждой карте.
А вот по майским тарифам депозиток
нужно пробовать - возможно и выйдет взять допку за 1К. может кто уже испытал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Нед 14 чер, 2020 18:35
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... voriv.html
SILVER_UA написав:
как-то тут был хайп за депозиты получать премиальные карты условно бесплатно. Сейчас на сайте не вижу этой информации, уже все, даже с ухудшениями по условиям ?
выбираете тарифный пакет депозитный
за 1 грн. сделают мастер кард, за 1000 грн. Виза Платинум, если сумма депозитов суммарно больше эквивалента 500 тыс.грн.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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Додано: Нед 14 чер, 2020 19:14
velvet написав:
за 1000 грн. Виза Платинум,
єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн
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greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 19:15
greenozon написав: velvet написав:
за 1000 грн. Виза Платинум,
єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн
Недавно было на год, а сейчас на 3
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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