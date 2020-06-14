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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1021102210231024>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 21:35

о, перестальтика начинает работать
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 01:01

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Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

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Техника - Алло : Ещё нет
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mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 12:46

премиальные карты

как-то тут был хайп за депозиты получать премиальные карты условно бесплатно. Сейчас на сайте не вижу этой информации, уже все, даже с ухудшениями по условиям ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:19

  SILVER_UA написав:как-то тут был хайп за депозиты получать премиальные карты условно бесплатно. Сейчас на сайте не вижу этой информации, уже все, даже с ухудшениями по условиям ?


тут просто многие перешли на приватные пакеты, там вход по СЭП бесплатный, но нужно поддерживать оборот по каждой карте.

А вот по майским тарифам депозиток нужно пробовать - возможно и выйдет взять допку за 1К. может кто уже испытал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 18:35

  SILVER_UA написав:как-то тут был хайп за депозиты получать премиальные карты условно бесплатно. Сейчас на сайте не вижу этой информации, уже все, даже с ухудшениями по условиям ?

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... voriv.html
выбираете тарифный пакет депозитный
за 1 грн. сделают мастер кард, за 1000 грн. Виза Платинум, если сумма депозитов суммарно больше эквивалента 500 тыс.грн.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:14

Re: Укрексiмбанк

  velvet написав:за 1000 грн. Виза Платинум,

єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:15

  greenozon написав:
  velvet написав:за 1000 грн. Виза Платинум,

єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн

Недавно было на год, а сейчас на 3
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 19:57

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:
  velvet написав:за 1000 грн. Виза Платинум,

єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн

Недавно было на год, а сейчас на 3

У меня когда списывали эту тысячу со счёта почему-то в назначении платежа написали, что комис за первый год действия карты.Возможно местная самодеятельность, т.к. сначала и карты выпустили со сроком действия 1 год, заставил как положено перевыпустить на 3 года, без взимания допплаты,т.к. это их ошибка была
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:05

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:
  velvet написав:за 1000 грн. Виза Платинум,

єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн

Недавно было на год, а сейчас на 3


тоді це крута новина!
але щось мало віриться що банк так сильно знизив вартість продукту (візові карти)
було 700 на рік, стало 333 на рік
:?: :idea:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:37

  greenozon написав:тоді це крута новина!
але щось мало віриться що банк так сильно знизив вартість продукту (візові карти)
було 700 на рік, стало 333 на рік

но есть условие по оборотам, и наказание при невыполнении
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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