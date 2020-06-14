Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 21:35
о, перестальтика начинает работать
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IMPRINTER
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Додано: Нед 14 чер, 2020 01:01
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mustbe
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Додано: Нед 14 чер, 2020 12:46
как-то тут был хайп за депозиты получать премиальные карты условно бесплатно. Сейчас на сайте не вижу этой информации, уже все, даже с ухудшениями по условиям ?
SILVER_UA
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Додано: Нед 14 чер, 2020 13:19
SILVER_UA написав:
как-то тут был хайп за депозиты получать премиальные карты условно бесплатно. Сейчас на сайте не вижу этой информации, уже все, даже с ухудшениями по условиям ?
тут просто многие перешли на приватные пакеты, там вход по СЭП бесплатный, но нужно поддерживать оборот по каждой карте.
А вот по майским
тарифам депозиток
нужно пробовать - возможно и выйдет взять допку за 1К. может кто уже испытал?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Додано: Нед 14 чер, 2020 18:35
SILVER_UA написав:
как-то тут был хайп за депозиты получать премиальные карты условно бесплатно. Сейчас на сайте не вижу этой информации, уже все, даже с ухудшениями по условиям ?
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... voriv.html
выбираете тарифный пакет депозитный
за 1 грн. сделают мастер кард, за 1000 грн. Виза Платинум, если сумма депозитов суммарно больше эквивалента 500 тыс.грн.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
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Додано: Нед 14 чер, 2020 19:14
velvet написав:
за 1000 грн. Виза Платинум,
єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн
greenozon
Повідомлень: 8710
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Подякували: 565 раз.
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Додано: Нед 14 чер, 2020 19:15
greenozon написав: velvet написав:
за 1000 грн. Виза Платинум,
єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн
Недавно было на год, а сейчас на 3
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Додано: Нед 14 чер, 2020 19:57
Вкладчик1234 написав: greenozon написав: velvet написав:
за 1000 грн. Виза Платинум,
єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн
Недавно было на год, а сейчас на 3
У меня когда списывали эту тысячу со счёта почему-то в назначении платежа написали, что комис за первый год действия карты.Возможно местная самодеятельность, т.к. сначала и карты выпустили со сроком действия 1 год, заставил как положено перевыпустить на 3 года, без взимания допплаты,т.к. это их ошибка была
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
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Додано: Нед 14 чер, 2020 20:05
Вкладчик1234 написав: greenozon написав: velvet написав:
за 1000 грн. Виза Платинум,
єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн
Недавно было на год, а сейчас на 3
тоді це крута новина!
але щось мало віриться що банк так сильно знизив вартість продукту (візові карти)
було 700 на рік, стало 333 на рік
greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 20:37
greenozon написав:
тоді це крута новина!
але щось мало віриться що банк так сильно знизив вартість продукту (візові карти)
було 700 на рік, стало 333 на рік
но есть условие по оборотам, и наказание при невыполнении
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Форумчанин року
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