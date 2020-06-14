|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:45
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
тоді це крута новина!
але щось мало віриться що банк так сильно знизив вартість продукту (візові карти)
було 700 на рік, стало 333 на рік
но есть условие по оборотам, и наказание при невыполнении
по депозитних картах?? (в т.ч. по Візі докупленій як додаткова до основної депозитної МС)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8710
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 565 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему