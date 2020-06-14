по депозитних картах?? (в т.ч. по Візі докупленій як додаткова до основної депозитної МС)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:45
по депозитних картах?? (в т.ч. по Візі докупленій як додаткова до основної депозитної МС)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 14 чер, 2020 21:04
Прошу прощения, я говорил про приватные карты
Украина - богатая страна!
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