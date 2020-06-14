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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:45
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
тоді це крута новина!
але щось мало віриться що банк так сильно знизив вартість продукту (візові карти)
було 700 на рік, стало 333 на рік
но есть условие по оборотам, и наказание при невыполнении
по депозитних картах?? (в т.ч. по Візі докупленій як додаткова до основної депозитної МС)
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:04
greenozon написав:
по депозитних картах?? (в т.ч. по Візі докупленій як додаткова до основної депозитної МС)
Прошу прощения, я говорил про приватные карты
Украина - богатая страна!
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Додано: Нед 14 чер, 2020 22:46
Вкладчик1234 написав: greenozon написав: velvet написав:
за 1000 грн. Виза Платинум,
єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн
Недавно было на год, а сейчас на 3
а Сима вообще ниразу не практикует делать анонсы по смене тарифов?!
после декабря 2019 уже третья редакция тарифов по приваткам...
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:14
С окончанием отопительного сезона коммуналка стала совсем неприлично низкая ... Куда смотрит МВФ?
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:21
IMPRINTER написав:
С окончанием отопительного сезона коммуналка стала совсем неприлично низкая ... Куда смотрит МВФ?
Агаа, поэтому решил опять взять на обслуживание ещё и соседа. Када-то он меня с Фидотом выручал
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
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Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18
proftpd66 написав:
Две кассы в Епицентре, платину в долларах, отменили транзакцию . А карта привата голд прошла успешно .
В чем прикол ? Терминал может настроен , так что это карта свинорылов?
106 код, превышено количество вводов пин кода
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