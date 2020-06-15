Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2020 20:45
Вкладчик1234 написав: greenozon написав:
тоді це крута новина!
але щось мало віриться що банк так сильно знизив вартість продукту (візові карти)
було 700 на рік, стало 333 на рік
но есть условие по оборотам, и наказание при невыполнении
по депозитних картах?? (в т.ч. по Візі докупленій як додаткова до основної депозитної МС)
greenozon
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Додано: Нед 14 чер, 2020 21:04
greenozon написав:
по депозитних картах?? (в т.ч. по Візі докупленій як додаткова до основної депозитної МС)
Прошу прощения, я говорил про приватные карты
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Додано: Нед 14 чер, 2020 22:46
Вкладчик1234 написав: greenozon написав: velvet написав:
за 1000 грн. Виза Платинум,
єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн
Недавно было на год, а сейчас на 3
а Сима вообще ниразу не практикует делать анонсы по смене тарифов?!
после декабря 2019 уже третья редакция тарифов по приваткам...
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:14
С окончанием отопительного сезона коммуналка стала совсем неприлично низкая ... Куда смотрит МВФ?
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IMPRINTER
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Додано: Пон 15 чер, 2020 12:21
IMPRINTER написав:
С окончанием отопительного сезона коммуналка стала совсем неприлично низкая ... Куда смотрит МВФ?
Агаа, поэтому решил опять взять на обслуживание ещё и соседа. Када-то он меня с Фидотом выручал
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:01
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Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
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Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18
proftpd66 написав:
Две кассы в Епицентре, платину в долларах, отменили транзакцию . А карта привата голд прошла успешно .
В чем прикол ? Терминал может настроен , так что это карта свинорылов?
106 код, превышено количество вводов пин кода
iamdimon
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:01
Топ-тема:
Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы:
Начислили новые по 11.06.2020 !
Маркеты - Ашан-1000:
Ещё есть
Маркеты - Сильпо :
Ещё нет
Маркеты - Фора-500:
Ещё есть
Маркеты - Розетка-500,1000:
Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500:
Ещё есть
Платежи - Мобильные :
Ещё есть
Платежи - Коммуналка:
Ещё есть
Техника - Комфи-500:
Ещё есть
Техника - Алло :
Ещё нет
Техника - Фокстрот-500:
Ещё есть
mustbe
Повідомлень: 4231
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Додано: Пон 15 чер, 2020 17:16
extreme_lviv_ua я бы лучше не рисковал. Но если есть такое желание - напишите в поддержку - они в принципе в течении суток отвечают.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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