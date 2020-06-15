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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1022102310241025>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 20:45

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:тоді це крута новина!
але щось мало віриться що банк так сильно знизив вартість продукту (візові карти)
було 700 на рік, стало 333 на рік

но есть условие по оборотам, и наказание при невыполнении



по депозитних картах?? (в т.ч. по Візі докупленій як додаткова до основної депозитної МС)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 21:04

  greenozon написав:по депозитних картах?? (в т.ч. по Візі докупленій як додаткова до основної депозитної МС)

Прошу прощения, я говорил про приватные карты :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 22:46

  Вкладчик1234 написав:
  greenozon написав:
  velvet написав:за 1000 грн. Виза Платинум,

єдрьона вош!
ще ж недавно це коштувало 700 грн

Недавно было на год, а сейчас на 3


а Сима вообще ниразу не практикует делать анонсы по смене тарифов?!
после декабря 2019 уже третья редакция тарифов по приваткам...
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:14

С окончанием отопительного сезона коммуналка стала совсем неприлично низкая ... Куда смотрит МВФ?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 12:21

  IMPRINTER написав:С окончанием отопительного сезона коммуналка стала совсем неприлично низкая ... Куда смотрит МВФ?

Агаа, поэтому решил опять взять на обслуживание ещё и соседа. Када-то он меня с Фидотом выручал :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:01

Бонусы: Начислили новые по 10.06.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 10.06.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 16:18

  proftpd66 написав:Две кассы в Епицентре, платину в долларах, отменили транзакцию . А карта привата голд прошла успешно .

В чем прикол ? Терминал может настроен , так что это карта свинорылов?
106 код, превышено количество вводов пин кода




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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:01

Бонусы: Начислили новые по 11.06.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 11.06.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:10

Re: Укрексiмбанк

Всім привіт. Хто підкаже, було повернення коштів за куплений товар, бонуси нарахувались і згодом мінуснулись. Питання, в ліміт по бонусам в 25000/1750 вони входять? Чи можна далі на ту суму таритись яку повернули? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 17:16

extreme_lviv_ua я бы лучше не рисковал. Но если есть такое желание - напишите в поддержку - они в принципе в течении суток отвечают.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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