Укрексімбанк запровадив сервіс миттєвих онлайн-переказів Потрібно терміново переказати кошти на картку? Тепер це легко зробити у мобільному додатку Укрексімбанку Enter Exim за вигідним тарифом!
17 червня державний Укрексімбанк запровадив можливість миттєвого здійснення переказів з карток Укрексімбанку на картки інших українських банків через мобільний додаток. Для цього достатньо знати лише номер картки отримувача.
Вартість послуги для клієнтів Укрексімбанку становить лише 5 гривень при максимальній сумі одного переказу до 25 тисяч гривень. Кошти стають доступними для отримувача, як правило, вже протягом декількох хвилин. Сервіс працює з картками Visa та MasterCard усіх українських банків, цілодобово та без вихідних.
Встановити додаток Enter Exim на мобільний пристрій для перегляду власних рахунків та здійснення операцій можуть всі держателі платіжних карток, випущених Укрексімбанком.