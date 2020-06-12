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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:01

Бонусы: Начислили новые по 12.06.2020 ! Маркеты - Сильпо-500

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 12.06.2020 !

Маркеты - Ашан-1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Уже есть !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Уже нет !

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:01

Бонусы: Начислили новые по 13.06.2020 ! Маркеты - Сильпо: Уж

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 13.06.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 10:05

Укрексімбанк запровадив сервіс миттєвих онлайн-переказів
Потрібно терміново переказати кошти на картку? Тепер це легко зробити у мобільному додатку Укрексімбанку Enter Exim за вигідним тарифом!

17 червня державний Укрексімбанк запровадив можливість миттєвого здійснення переказів з карток Укрексімбанку на картки інших українських банків через мобільний додаток. Для цього достатньо знати лише номер картки отримувача.

Вартість послуги для клієнтів Укрексімбанку становить лише 5 гривень при максимальній сумі одного переказу до 25 тисяч гривень. Кошти стають доступними для отримувача, як правило, вже протягом декількох хвилин. Сервіс працює з картками Visa та MasterCard усіх українських банків, цілодобово та без вихідних.

Встановити додаток Enter Exim на мобільний пристрій для перегляду власних рахунків та здійснення операцій можуть всі держателі платіжних карток, випущених Укрексімбанком.

Зараз державний банк активно працює над подальшим розширенням функціональних можливостей мобільного банкінгу. Тож стежте за оновленнями та чекайте нові зручні сервіси!
https://www.eximb.com/ua/bank/press/nov ... kaziv.html
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Бонусы: Начислили новые по 15.06.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 15.06.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500,1000: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 13:26

  velvet написав:з карток Укрексімбанку на картки інших українських банків

А в обратном направлении умеет?
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Re: Укрексiмбанк

  velvet написав:Вартість послуги для клієнтів Укрексімбанку становить лише 5 гривень при максимальній сумі одного переказу до 25 тисяч гривень.

Пополняешь карту Моно с карты Укрэксима через приложение Моно - комиссия отсутствует. Пополняешь карту Моно с карты Укрэксима через приложение Укрэксим - комиссия присутствует.
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