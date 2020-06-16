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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:15

Re: Укрексiмбанк

Charter написав:
  velvet написав:Укрэксим допилил таки эту услугу в мобильном приложении

Не прошло и 3-х месяцев. Сейчас 3 месяца будут реализовывать платёж по реквизитам, потом 6 месяцев добавлять депозиты...Долго, долго и долго...
Согласен, к обеду ложка дорога, в вот покупка фунтов за долл по курсу форекс, было кстати, но кто нас услышит...
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:17

  Charter написав:
  velvet написав:Укрэксим допилил таки эту услугу в мобильном приложении

Не прошло и 3-х месяцев. Сейчас 3 месяца будут реализовывать платёж по реквизитам, потом 6 месяцев добавлять депозиты...Долго, долго и долго...

да как и укргаз, там тоже долго дорабатывают приложение
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velvet
 
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