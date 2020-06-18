Согласен, к обеду ложка дорога, в вот покупка фунтов за долл по курсу форекс, было бы кстати, но кто нас услышит...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:15
Укрексiмбанк
Согласен, к обеду ложка дорога, в вот покупка фунтов за долл по курсу форекс, было бы кстати, но кто нас услышит...
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 17 чер, 2020 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:17
да как и укргаз, там тоже долго дорабатывают приложение
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:50
Re: Укрексiмбанк
Коллеги,
недавно обсуждалось, влияет ли покупка+возврат на лимит окешбеченных операций.
Никто не спрашивал поддержку?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:55
|