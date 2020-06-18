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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:15

Укрексiмбанк

Charter написав:
  velvet написав:Укрэксим допилил таки эту услугу в мобильном приложении

Не прошло и 3-х месяцев. Сейчас 3 месяца будут реализовывать платёж по реквизитам, потом 6 месяцев добавлять депозиты...Долго, долго и долго...
Согласен, к обеду ложка дорога, в вот покупка фунтов за долл по курсу форекс, было бы кстати, но кто нас услышит...
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 17 чер, 2020 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 17:17

  Charter написав:
  velvet написав:Укрэксим допилил таки эту услугу в мобильном приложении

Не прошло и 3-х месяцев. Сейчас 3 месяца будут реализовывать платёж по реквизитам, потом 6 месяцев добавлять депозиты...Долго, долго и долго...

да как и укргаз, там тоже долго дорабатывают приложение
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:50

Re: Укрексiмбанк

Коллеги,

недавно обсуждалось, влияет ли покупка+возврат на лимит окешбеченных операций.
Никто не спрашивал поддержку?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:55

  Alpha1251 написав:Коллеги,
недавно обсуждалось, влияет ли покупка+возврат на лимит окешбеченных операций.
Никто не спрашивал поддержку?
Написав їм у підтримку пару днів тому, поки тішина... :roll:
P.S. Зробив пару тестових покупок, відпишусь як тіки проведуться.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:55

Поставив собі моб. додаток Enter-Exim
політ нормальний
все що треба було - 16 цифр каркти банку

Тепер хоч можна залишки по карті бачити, бо оці СМС, що ходять поза 500 грн виявились рідкими і в голові тримати залишки - ну так собі..

До речі в додатку приходять новини банку, можна бути в курсі оперативніше
ось напирклад сьогодні -
"За переказ до 25 тис грн з картки Укрексімбанку на картки інших банків - лише 5 грн
Банк запровадив миттєві онлайн-прекази в додатку Enter-Exim"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:17

  greenozon написав:Поставив собі моб. додаток Enter-Exim
політ нормальний
все що треба було - 16 цифр каркти банку

Тепер хоч можна залишки по карті бачити, бо оці СМС, що ходять поза 500 грн виявились рідкими і в голові тримати залишки - ну так собі..

Депозити показує?
ricardo
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