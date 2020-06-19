Согласен, к обеду ложка дорога, в вот покупка фунтов за долл по курсу форекс, было бы кстати, но кто нас услышит...
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Додано: Сер 17 чер, 2020 17:15
Укрексiмбанк
Согласен, к обеду ложка дорога, в вот покупка фунтов за долл по курсу форекс, было бы кстати, но кто нас услышит...
Востаннє редагувалось vadymbanker в Сер 17 чер, 2020 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 чер, 2020 17:17
да как и укргаз, там тоже долго дорабатывают приложение
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:50
Re: Укрексiмбанк
Коллеги,
недавно обсуждалось, влияет ли покупка+возврат на лимит окешбеченных операций.
Никто не спрашивал поддержку?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 14:55
Додано: П'ят 19 чер, 2020 15:55
Поставив собі моб. додаток Enter-Exim
політ нормальний
все що треба було - 16 цифр каркти банку
Тепер хоч можна залишки по карті бачити, бо оці СМС, що ходять поза 500 грн виявились рідкими і в голові тримати залишки - ну так собі..
До речі в додатку приходять новини банку, можна бути в курсі оперативніше
ось напирклад сьогодні -
"За переказ до 25 тис грн з картки Укрексімбанку на картки інших банків - лише 5 грн
Банк запровадив миттєві онлайн-прекази в додатку Enter-Exim"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:17
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:45
Re: Укрексiмбанк
Додано: П'ят 19 чер, 2020 20:51
1) кредит 5-7-9 идет с комисом 0.5% каждый месяц от суммы? значит реальный % будет 15-16.8%
2) какой процент сейчас для кредитной линии под залог депозита? в 2019 было 16.8%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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