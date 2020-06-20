цьотка в банку казала їх зараз не продають
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:59
Re: Укрексiмбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 20 чер, 2020 00:10
Шановні, на депозитку хтось пробував валюту міняти? Я правильно розумію, що це буде нецільова операція?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 20 чер, 2020 00:38
в тарифах написано что целевое ... но я лично не пробовал
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 20 чер, 2020 07:20
Re: Укрексiмбанк
Коммуналка- вчера и сегодня ошибка. Баллы списываются и потом возвращаются.
Додано: Суб 20 чер, 2020 09:01
Бонусы: Начислили новые по 17.06.2020 ! Платежи - Коммуналка
Додано: Нед 21 чер, 2020 07:01
Бонусы: Начислили новые по 18.06.2020 !
|