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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:59

Re: Укрексiмбанк

  IMPRINTER написав:при "пристрое захисту" - анлим ...


цьотка в банку казала їх зараз не продають
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:10

Шановні, на депозитку хтось пробував валюту міняти? Я правильно розумію, що це буде нецільова операція?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 00:38

  klug написав:Шановні, на депозитку хтось пробував валюту міняти? Я правильно розумію, що це буде нецільова операція?


в тарифах написано что целевое ... но я лично не пробовал
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 20 чер, 2020 07:20

Re: Укрексiмбанк

Коммуналка- вчера и сегодня ошибка. Баллы списываются и потом возвращаются.
lel
 
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Бонусы: Начислили новые по 17.06.2020 ! Платежи - Коммуналка

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

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Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Уже нет !

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 07:01

Бонусы: Начислили новые по 18.06.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 18.06.2020 !

Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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