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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2020 23:59
IMPRINTER написав:
при "пристрое захисту" - анлим ...
цьотка в банку казала їх зараз не продають
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greenozon
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Додано: Суб 20 чер, 2020 00:10
Шановні, на депозитку хтось пробував валюту міняти? Я правильно розумію, що це буде нецільова операція?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 20 чер, 2020 00:38
klug написав:
Шановні, на депозитку хтось пробував валюту міняти? Я правильно розумію, що це буде нецільова операція?
в тарифах написано что целевое ... но я лично не пробовал
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IMPRINTER
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Додано: Суб 20 чер, 2020 07:20
Коммуналка- вчера и сегодня ошибка. Баллы списываются и потом возвращаются.
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lel
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Додано: Суб 20 чер, 2020 09:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
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Платежи - Коммуналка: Уже нет !
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mustbe
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Додано: Нед 21 чер, 2020 07:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 18.06.2020 !
Маркеты - Ашан-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
Техника - Фокстрот-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Нед 21 чер, 2020 21:47
extreme_lviv_ua написав: Alpha1251 написав:
Коллеги,
недавно обсуждалось, влияет ли покупка+возврат на лимит окешбеченных операций.
Никто не спрашивал поддержку?
Написав їм у підтримку пару днів тому, поки тішина...
P.S. Зробив пару тестових покупок, відпишусь як тіки проведуться.
Підтримка так і не відповіла, а от тестові покупки не вплинули на ліміт і окешбечились повністю.
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extreme_lviv_ua
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