Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:44

Не хочеЦЦа накаркатьи очень надеюсь, что этого не произойдет, но как мне сказали по секрету в банке, пришедшему недавно к власти новому руководству не нравится существующая программа лояльности Эксим-бонус и они рассматривают вопрос о ее закрытии с 1 июля. Думаю отчасти именно из-за того, что инфа "уже просочилась" нормальные сертификаты улетают как горячие пирожки и аватарка у mustbe со вчерашнего вечера преимущественно в красных тонахПовторюсь - очень надеюсь, что этого не произойдет, но просто инфу я получил из двух разных источников (один местный - второй киевский). Хотя в прошлом году когда я получал последние инфини - мне говорили тоже самое, что программу закрывают. Но тогда пронесло. Надеюсь сейчас тоже."Ось така фигня, малята!" (с) Дід Панас, "Вечірня казка" на УТ-1