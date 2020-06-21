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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1025102610271028

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:01

Бонусы: Начислили новые по 21.06.2020 ! Техника - Алло : Уж

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 21.06.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Уже нет !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:01

Бонусы: Начислили новые по 22.06.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 22.06.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлень: 4308
З нами з: 27.12.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 361 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:44

Программа Эксим-бонус всё???

Не хочеЦЦа накаркать :( и очень надеюсь, что этого не произойдет, но как мне сказали по секрету в банке, пришедшему недавно к власти новому руководству не нравится существующая программа лояльности Эксим-бонус и они рассматривают вопрос о ее закрытии с 1 июля. Думаю отчасти именно из-за того, что инфа "уже просочилась" нормальные сертификаты улетают как горячие пирожки и аватарка у mustbe со вчерашнего вечера преимущественно в красных тонах :evil: .
Повторюсь - очень надеюсь, что этого не произойдет, но просто инфу я получил из двух разных источников (один местный - второй киевский). Хотя в прошлом году когда я получал последние инфини - мне говорили тоже самое, что программу закрывают. Но тогда пронесло. Надеюсь сейчас тоже.
"Ось така фигня, малята!" (с) Дід Панас, "Вечірня казка" на УТ-1 :cry:
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4647
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Подякував: 82 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:14

Поживем увидим
Andey
 
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