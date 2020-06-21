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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 17:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 21.06.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Уже нет !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: Чет 25 чер, 2020 15:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 22.06.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 4310
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 361 раз.
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:44
Не хочеЦЦа накаркать
и очень надеюсь, что этого не произойдет, но как мне сказали по секрету в банке, пришедшему недавно к власти новому руководству не нравится существующая программа лояльности Эксим-бонус и они рассматривают вопрос о ее закрытии с 1 июля. Думаю отчасти именно из-за того, что инфа "уже просочилась" нормальные сертификаты улетают как горячие пирожки и аватарка у mustbe со вчерашнего вечера преимущественно в красных тонах
.
Повторюсь - очень надеюсь, что этого не произойдет, но просто инфу я получил из двух разных источников (один местный - второй киевский). Хотя в прошлом году когда я получал последние инфини - мне говорили тоже самое, что программу закрывают. Но тогда пронесло. Надеюсь сейчас тоже.
"Ось така фигня, малята!" (с) Дід Панас, "Вечірня казка" на УТ-1
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:14
Поживем увидим
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Andey
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:00
Про перше число мало віриться. Якщо вони 29-го чи 30-го оголосять, що наші бали з 1-го множаться на нуль, то це буде безпрецедентний рівень нахабства, навіть для державного банку, що переплюне і приколи Жлобуса і Прихвата.
Хоча звідки ноги ростуть можна припустити: програма доволі дорого обходиться збитковому банку, який, до того ж ніколи фізиків ні у що не ставив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:10
ну как ... могут объявить что больше не будет начисляться, но дадут месяц на отоваривание старых баллов ... правда могут залить неликвид
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:33
так люди же деньги платили за карту.
кому нужна карта без бонус программы?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:44
uaprofi написав:
так люди же деньги платили за карту.
кому нужна карта без бонус программы?
бонусная программа это бонус к карте ... в самих тарифах про нее нету не слова ... карта мастер стоит столько же денег, но никакой бонус-программы по ней нет ... то что для свиней открытие этой карты ради бонус-программы было единственным мотиватором - это проблема свиней )
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IMPRINTER
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9
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 23.06.2020 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:56
Если понедельник - небанковский день, то все расходы выходного дня уже пойдут в зачет следующего месяца, надо думать? Или есть шанс, что во вторник что-то проведётся? Я имею ввиду, конечно, объем операций для отмены абонплаты, а не начисление бонусов.
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