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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1026102710281029>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 17:01

Бонусы: Начислили новые по 21.06.2020 ! Техника - Алло : Уж

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 21.06.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Уже нет !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2020 15:01

Бонусы: Начислили новые по 22.06.2020 !

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 22.06.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо-1000: Ещё есть
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 14:44

Программа Эксим-бонус всё???

Не хочеЦЦа накаркать :( и очень надеюсь, что этого не произойдет, но как мне сказали по секрету в банке, пришедшему недавно к власти новому руководству не нравится существующая программа лояльности Эксим-бонус и они рассматривают вопрос о ее закрытии с 1 июля. Думаю отчасти именно из-за того, что инфа "уже просочилась" нормальные сертификаты улетают как горячие пирожки и аватарка у mustbe со вчерашнего вечера преимущественно в красных тонах :evil: .
Повторюсь - очень надеюсь, что этого не произойдет, но просто инфу я получил из двух разных источников (один местный - второй киевский). Хотя в прошлом году когда я получал последние инфини - мне говорили тоже самое, что программу закрывают. Но тогда пронесло. Надеюсь сейчас тоже.
"Ось така фигня, малята!" (с) Дід Панас, "Вечірня казка" на УТ-1 :cry:
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 15:14

Поживем увидим
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:00

Про перше число мало віриться. Якщо вони 29-го чи 30-го оголосять, що наші бали з 1-го множаться на нуль, то це буде безпрецедентний рівень нахабства, навіть для державного банку, що переплюне і приколи Жлобуса і Прихвата.

Хоча звідки ноги ростуть можна припустити: програма доволі дорого обходиться збитковому банку, який, до того ж ніколи фізиків ні у що не ставив.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:10

ну как ... могут объявить что больше не будет начисляться, но дадут месяц на отоваривание старых баллов ... правда могут залить неликвид
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:33

так люди же деньги платили за карту.
кому нужна карта без бонус программы?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:44

  uaprofi написав:так люди же деньги платили за карту.
кому нужна карта без бонус программы?


бонусная программа это бонус к карте ... в самих тарифах про нее нету не слова ... карта мастер стоит столько же денег, но никакой бонус-программы по ней нет ... то что для свиней открытие этой карты ради бонус-программы было единственным мотиватором - это проблема свиней )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 20:01

Бонусы: Начислили новые по 23.06.2020 ! Маркеты - Сильпо: Уж

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 23.06.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 21:56

Если понедельник - небанковский день, то все расходы выходного дня уже пойдут в зачет следующего месяца, надо думать? Или есть шанс, что во вторник что-то проведётся? Я имею ввиду, конечно, объем операций для отмены абонплаты, а не начисление бонусов.
M-Audio
 
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