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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:03
M-Audio написав:
Если понедельник - небанковский день, то все расходы выходного дня уже пойдут в зачет следующего месяца, надо думать? Или есть шанс, что во вторник что-то проведётся? Я имею ввиду, конечно, объем операций для отмены абонплаты, а не начисление бонусов.
чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего
банковского дня
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