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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:03

  M-Audio написав:Если понедельник - небанковский день, то все расходы выходного дня уже пойдут в зачет следующего месяца, надо думать? Или есть шанс, что во вторник что-то проведётся? Я имею ввиду, конечно, объем операций для отмены абонплаты, а не начисление бонусов.


чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня
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