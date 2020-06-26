чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:03
чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня
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Додано: Суб 27 чер, 2020 02:48
нова картка
Отримав нову картку. Одразу розрахувався в торговельній мережі, АЛЕ забув зареєструвати її.
Зареєстрував ввечері. Тобто ПІСЛЯ фактичного здійснення операції, АЛЕ ДО (!!!) проведення фактичного списання по рахунку.
Може, у когось є аналогічний досвід...
Нарахування бонусів у даному випадку слід очікувати? Чи марно сподіватися?
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
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