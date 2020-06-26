Додано: Суб 27 чер, 2020 13:07

M-Audio написав: IMPRINTER написав: чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету добанковского дня

Вы это пишете не впервые, но не могу найти внятного подтверждения для такого вывода. К тому же, не очень понятно, куда, в таком случае, будут отнесены расходы, проведенные в оставшиеся рабочие дни месяца. К следующему - не логично, к текущему - вы утверждаете, что нет, а вообще никуда - некрасиво.



Так что вопрос пока остаётся прежний - есть ли шанс, что операции этих выходных проведутся во вторник, или уже можно рассчитывать на проводку в следующем месяце? Вы это пишете не впервые, но не могу найти внятного подтверждения для такого вывода. К тому же, не очень понятно, куда, в таком случае, будут отнесены расходы, проведенные в оставшиеся рабочие дни месяца. К следующему - не логично, к текущему - вы утверждаете, что нет, а вообще никуда - некрасиво.Так что вопрос пока остаётся прежний - есть ли шанс, что операции этих выходных проведутся во вторник, или уже можно рассчитывать на проводку в следующем месяце?

провестись во вторник они вполне могут.на вопрос относительно зачтутся ли в новый месяц проводки от 30.06.2020 я вам не скажу, т.к. теория любого вопроса меня не интересует ... тем более не интересует, что скажет кура в кале или в отделдении свое курячье мнение по какому-то вопросу, а только практика ... если нет практического опыта, - то утверждать ничего не буду. ни я ни коллеги не доводили до последнего, чтоб ответить на вопрос "куда", то что учитывается до предпоследнего дня включительно уже проверено. Куда идет последний день - не проверено. Вот у вас есть возможность это сейчас проверить и сообщить о результатах через месяц ) Вот в этом месяце абонку списали не в первый день месяца (как обычно), а намного позже, может что-то уже и поменяли и последний день учитывается теперь.