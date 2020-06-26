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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1027102810291030>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:03

  M-Audio написав:Если понедельник - небанковский день, то все расходы выходного дня уже пойдут в зачет следующего месяца, надо думать? Или есть шанс, что во вторник что-то проведётся? Я имею ввиду, конечно, объем операций для отмены абонплаты, а не начисление бонусов.


чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 02:48

нова картка

Отримав нову картку. Одразу розрахувався в торговельній мережі, АЛЕ забув зареєструвати її.
Зареєстрував ввечері. Тобто ПІСЛЯ фактичного здійснення операції, АЛЕ ДО (!!!) проведення фактичного списання по рахунку.

Може, у когось є аналогічний досвід...
Нарахування бонусів у даному випадку слід очікувати? Чи марно сподіватися?
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 06:18

Бонусы сима начисляет по дате совершения операции.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:21

Re: Укрексiмбанк

  Flamingo написав:Повторюсь - очень надеюсь, что этого не произойдет
Та да, я звик до бонусів як до зарплати, а пів підїзду звикло до оплаченої комуналки, гг :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:23

Re: Укрексiмбанк

  extreme_lviv_ua написав:а пів підїзду звикло до оплаченої комуналки, гг


берете % за свій сервіс? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:23

  IMPRINTER написав:чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня

Вы это пишете не впервые, но не могу найти внятного подтверждения для такого вывода. К тому же, не очень понятно, куда, в таком случае, будут отнесены расходы, проведенные в оставшиеся рабочие дни месяца. К следующему - не логично, к текущему - вы утверждаете, что нет, а вообще никуда - некрасиво.

Так что вопрос пока остаётся прежний - есть ли шанс, что операции этих выходных проведутся во вторник, или уже можно рассчитывать на проводку в следующем месяце?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:07

  M-Audio написав:
  IMPRINTER написав:чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня

Вы это пишете не впервые, но не могу найти внятного подтверждения для такого вывода. К тому же, не очень понятно, куда, в таком случае, будут отнесены расходы, проведенные в оставшиеся рабочие дни месяца. К следующему - не логично, к текущему - вы утверждаете, что нет, а вообще никуда - некрасиво.

Так что вопрос пока остаётся прежний - есть ли шанс, что операции этих выходных проведутся во вторник, или уже можно рассчитывать на проводку в следующем месяце?


провестись во вторник они вполне могут.

на вопрос относительно зачтутся ли в новый месяц проводки от 30.06.2020 я вам не скажу, т.к. теория любого вопроса меня не интересует ... тем более не интересует, что скажет кура в кале или в отделдении свое курячье мнение по какому-то вопросу, а только практика ... если нет практического опыта, - то утверждать ничего не буду. ни я ни коллеги не доводили до последнего, чтоб ответить на вопрос "куда", то что учитывается до предпоследнего дня включительно уже проверено. Куда идет последний день - не проверено. Вот у вас есть возможность это сейчас проверить и сообщить о результатах через месяц ) Вот в этом месяце абонку списали не в первый день месяца (как обычно), а намного позже, может что-то уже и поменяли и последний день учитывается теперь.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:51

  IMPRINTER написав:чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня

Не.
В прошлом месяце - операцию для перекрытия 20к по инфи - делал в субботу, 30.05.
Провелась - 01.06
Не жухнули.
Думаю, что учитывается не дата проводки, а дата операции.
Впрочем - конечно, лучше не рисковать
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:53

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня

Не.
В прошлом месяце - операцию для перекрытия 20к по инфи - делал в субботу, 30.05.
Провелась - 01.06
Не жухнули.
Думаю, что учитывается не дата проводки, а дата операции.
Впрочем - конечно, лучше не рисковать


но я ж говорю с этого месяца они стали по другому взимать абонку ... ранее сечт на абонку уже утром в посл банковский день был выставлен и на утро первого дня нового мес она списывалась. в этом мес. абонку списали намного позже, так что не исключено что тепер ьсчет на абонку выставляют с учетом всех операций.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 14:00

Ну, будем надеяться.
Но лучше не рисковать, в любой момент могут ужесточить, с них станется
mustbe
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