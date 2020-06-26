чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 22:03
чтоб зачлась абонка - долждно провестись по счету до предпоследнего банковского дня
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Додано: Суб 27 чер, 2020 02:48
нова картка
Отримав нову картку. Одразу розрахувався в торговельній мережі, АЛЕ забув зареєструвати її.
Зареєстрував ввечері. Тобто ПІСЛЯ фактичного здійснення операції, АЛЕ ДО (!!!) проведення фактичного списання по рахунку.
Може, у когось є аналогічний досвід...
Нарахування бонусів у даному випадку слід очікувати? Чи марно сподіватися?
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:21
Re: Укрексiмбанк
Додано: Суб 27 чер, 2020 12:23
Re: Укрексiмбанк
+50грн !
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Додано: Суб 27 чер, 2020 12:23
Вы это пишете не впервые, но не могу найти внятного подтверждения для такого вывода. К тому же, не очень понятно, куда, в таком случае, будут отнесены расходы, проведенные в оставшиеся рабочие дни месяца. К следующему - не логично, к текущему - вы утверждаете, что нет, а вообще никуда - некрасиво.
Так что вопрос пока остаётся прежний - есть ли шанс, что операции этих выходных проведутся во вторник, или уже можно рассчитывать на проводку в следующем месяце?
Додано: Суб 27 чер, 2020 13:07
провестись во вторник они вполне могут.
на вопрос относительно зачтутся ли в новый месяц проводки от 30.06.2020 я вам не скажу, т.к. теория любого вопроса меня не интересует ... тем более не интересует, что скажет кура в кале или в отделдении свое курячье мнение по какому-то вопросу, а только практика ... если нет практического опыта, - то утверждать ничего не буду. ни я ни коллеги не доводили до последнего, чтоб ответить на вопрос "куда", то что учитывается до предпоследнего дня включительно уже проверено. Куда идет последний день - не проверено. Вот у вас есть возможность это сейчас проверить и сообщить о результатах через месяц ) Вот в этом месяце абонку списали не в первый день месяца (как обычно), а намного позже, может что-то уже и поменяли и последний день учитывается теперь.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 13:51
Не.
В прошлом месяце - операцию для перекрытия 20к по инфи - делал в субботу, 30.05.
Провелась - 01.06
Не жухнули.
Думаю, что учитывается не дата проводки, а дата операции.
Впрочем - конечно, лучше не рисковать
Додано: Суб 27 чер, 2020 13:53
но я ж говорю с этого месяца они стали по другому взимать абонку ... ранее сечт на абонку уже утром в посл банковский день был выставлен и на утро первого дня нового мес она списывалась. в этом мес. абонку списали намного позже, так что не исключено что тепер ьсчет на абонку выставляют с учетом всех операций.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 14:00
Ну, будем надеяться.
Но лучше не рисковать, в любой момент могут ужесточить, с них станется
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