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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1027102810291030

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 14:04

  mustbe написав:Ну, будем надеяться.
Но лучше не рисковать, в любой момент могут ужесточить, с них станется


если программу закроют то это уже не важно )
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 14:06

Не надо думать о плохом.
Лучше - верить во всё хорошее.
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mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:56

Re: Укрексiмбанк

Коллеги подскажите. Если на сайте водафона пополнить мобильный с приватки платины:
1. Без комиса - ?
2. В оборот - ?
3. КБ - ?
Буду дякувати
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:59

  valya написав:Коллеги подскажите. Если на сайте водафона пополнить мобильный с приватки платины:
1. Без комиса - ?
2. В оборот - ?
3. КБ - ?
Буду дякувати


Без
Да
0.5%
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:09

  mustbe написав:Не надо думать о плохом.
Лучше - верить во всё хорошее.
)


добавляйте Эльдорадо в отчет )

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:28

і ще якісь сертифікати Pumpik
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 13:29

  greenozon написав:і ще якісь сертифікати Pumpik


пумпик был всегда ... но это неликвид .. неликвиды мы не контролируем ... там еще и благотворительность есть ) это если уж совсем никуда нельзяч будет деть ваши баллы )
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  #<1 ... 1027102810291030
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