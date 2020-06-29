если программу закроют то это уже не важно )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:04
если программу закроют то это уже не важно )
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Додано: Суб 27 чер, 2020 14:06
Не надо думать о плохом.
Лучше - верить во всё хорошее.
)
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:56
Re: Укрексiмбанк
Коллеги подскажите. Если на сайте водафона пополнить мобильный с приватки платины:
1. Без комиса - ?
2. В оборот - ?
3. КБ - ?
Буду дякувати
*******
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:59
Без
Да
0.5%
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:09
добавляйте Эльдорадо в отчет )
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Додано: Вів 30 чер, 2020 13:28
і ще якісь сертифікати Pumpik
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 чер, 2020 13:29
пумпик был всегда ... но это неликвид .. неликвиды мы не контролируем ... там еще и благотворительность есть ) это если уж совсем никуда нельзяч будет деть ваши баллы )
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