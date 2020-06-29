дійсно є!
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Максимальна сума всіх поповнень, які здійснюються з одного аккаунта протягом 30 днів, становить 1000 грн.
це по телефону чи загалом по усьому?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:58
Re: Укрексiмбанк
дійсно є!
///
Максимальна сума всіх поповнень, які здійснюються з одного аккаунта протягом 30 днів, становить 1000 грн.
це по телефону чи загалом по усьому?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 чер, 2020 15:00
мобила 1000 грн. на 30 дней.
по коммуне/сертификатам ограничений нет.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:01
Бонусы: Начислили новые по 25.06.2020 !
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