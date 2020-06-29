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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 14:58
IMPRINTER написав:
коммуна и мобила уже есть ... отбросить панику
дійсно є!
///
Максимальна сума всіх поповнень, які здійснюються з одного аккаунта протягом 30 днів, становить 1000 грн.
це по телефону чи загалом по усьому?
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greenozon
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:00
greenozon написав: IMPRINTER написав:
коммуна и мобила уже есть ... отбросить панику
дійсно є!
///
Максимальна сума всіх поповнень, які здійснюються з одного аккаунта протягом 30 днів, становить 1000 грн.
це по телефону чи загалом по усьому?
мобила 1000 грн. на 30 дней.
по коммуне/сертификатам ограничений нет.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 15:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 25.06.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи : Ещё нет
Техника - Алло : Ещё нет
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:07
комфи и вацанс появился
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- Подякував: 213 раз.
- Подякували: 5959 раз.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 26.06.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка: Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Уже есть !
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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- Повідомлень: 4329
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 361 раз.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:17
IMPRINTER написав:
добавляйте Эльдорадо в отчет )
Эльдо - реально нужен кому то ?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 17:56
mustbe написав: IMPRINTER написав:
добавляйте Эльдорадо в отчет )
Эльдо - реально нужен кому то ?
место все равно есть на аватаре
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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- Подякували: 5959 раз.
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Додано: Вів 30 чер, 2020 18:01
Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'
Бонусы: Начислили новые по 27.06.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
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mustbe
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- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 361 раз.
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