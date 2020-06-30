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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 08:23
IMPRINTER написав:
место все равно есть на аватаре
Не, если надо - добавлю.
А захламлять мусором - не хочу. Так можно и до Пампика скатиться )
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mustbe
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