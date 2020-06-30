Не, если надо - добавлю.
А захламлять мусором - не хочу. Так можно и до Пампика скатиться )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 08:23
Не, если надо - добавлю.
А захламлять мусором - не хочу. Так можно и до Пампика скатиться )
Додано: Сер 01 лип, 2020 11:30
Пампик как неуловимый Джо-он всегда есть, но наф..г никому не нужен.
Как по мне-ВОГ актуальнее Эльдорадо. Ездишь на машине ежедневно, а мясорубку или блендер покупаешь раз в N лет.
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