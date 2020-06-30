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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1029103010311032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 08:23

  IMPRINTER написав:место все равно есть на аватаре

Не, если надо - добавлю.
А захламлять мусором - не хочу. Так можно и до Пампика скатиться )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:30

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:место все равно есть на аватаре

Не, если надо - добавлю.
А захламлять мусором - не хочу. Так можно и до Пампика скатиться )

Пампик как неуловимый Джо-он всегда есть, но наф..г никому не нужен.
Как по мне-ВОГ актуальнее Эльдорадо. Ездишь на машине ежедневно, а мясорубку или блендер покупаешь раз в N лет.
DONALD
 
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