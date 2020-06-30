RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1029103010311032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 08:23

  IMPRINTER написав:место все равно есть на аватаре

Не, если надо - добавлю.
А захламлять мусором - не хочу. Так можно и до Пампика скатиться )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 27.12.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 11:30

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:место все равно есть на аватаре

Не, если надо - добавлю.
А захламлять мусором - не хочу. Так можно и до Пампика скатиться )

Пампик как неуловимый Джо-он всегда есть, но наф..г никому не нужен.
Как по мне-ВОГ актуальнее Эльдорадо. Ездишь на машине ежедневно, а мясорубку или блендер покупаешь раз в N лет.
DONALD
 
Повідомлень: 136
З нами з: 23.06.16
Подякував: 15 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 12:01

Бонусы: Начислили новые по 28.06.2020 ! Маркеты - Ашан-500:

Топ-тема: Мошенничество со стороны ПриватБанка по акции 'Без стейков сумно'

Бонусы: Начислили новые по 28.06.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Уже есть !
Маркеты - Сильпо-500,1000: Уже есть !
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Розетка-500,1000: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр-500: Ещё есть

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
Техника - Фокстрот: Ещё нет
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 27.12.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:07

Давайте так:
Заявка на добавление/удаление партнёров принимается если за неё будет 3 голоса.
На данный момент:
Эльдо: +1
Вог: +1
Фора: -2

Буду обновлять этот пост
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 01 лип, 2020 13:51, всього редагувалось 2 разів.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 27.12.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:21

  mustbe написав:Давайте так:
заявки на новых партнёров принимаются если за него будет 3 голоса.
Пока вижу:
Эльдо - 1
Вог - 1


примите голос за убрать фору )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 37444
З нами з: 06.08.09
Подякував: 213 раз.
Подякували: 5960 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:35

del
Востаннє редагувалось mustbe в Сер 01 лип, 2020 13:49, всього редагувалось 2 разів.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4337
З нами з: 27.12.17
Подякував: 94 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 13:43

Re: Укрексiмбанк

Фора -2
Stringer
 
Повідомлень: 11324
З нами з: 23.01.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 1582 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1029103010311032
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, ingtrans, liliya_logical, ramaz, WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.