Капец, приплыли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:16
Капец, приплыли
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:17
velvet, а где подписаться, чтоб такие новости получать?
Украина - богатая страна!
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:18
А что сделать, чтобы такие новости вообще появлялись?!
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:25
Re: Укрексiмбанк
https://t.me/bank_exim
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:34
Re: Укрексiмбанк
До 31/07 ещё можно набить и обменять бабиты??? Пока нигде нет новостей в офиц.источниках про грядущие изменения
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:08
Re: Укрексiмбанк
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Горячка EximBonus пока не знает информации об изменениях и сроках. Рекомендуют обращаться в банк или перезвонить завтра.
Додано: Сер 01 лип, 2020 15:23
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Додано: Сер 01 лип, 2020 15:35
да куры в кале не в курсе об чем речь ...
сказала до завтра попробуют выяснить )
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Pig Lives Matter
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