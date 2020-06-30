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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1030103110321033

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:16

  velvet написав:А поки вони мають можливість до 31.07.2020 обміняти вже накопичені бонуси

Капец, приплыли
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:17

velvet, а где подписаться, чтоб такие новости получать?
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:18

  Вкладчик1234 написав:velvet, а где подписаться, чтоб такие новости получать?

А что сделать, чтобы такие новости вообще появлялись?! :cry:
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:25

Re: Укрексiмбанк

Вкладчик1234 написав:velvet, а где подписаться, чтоб такие новости получать?
https://t.me/bank_exim
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 14:34

Re: Укрексiмбанк

До 31/07 ещё можно набить и обменять бабиты??? Пока нигде нет новостей в офиц.источниках про грядущие изменения
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:08

Re: Укрексiмбанк

***
Горячка EximBonus пока не знает информации об изменениях и сроках. Рекомендуют обращаться в банк или перезвонить завтра.
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:23

  Вкладчик1234 написав:velvet, а где подписаться, чтоб такие новости получать?

https://t.me/bank_exim
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 15:35

да куры в кале не в курсе об чем речь ...
сказала до завтра попробуют выяснить )
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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  #<1 ... 1030103110321033
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