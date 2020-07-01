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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1032103310341035>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:32

Из всего написанного меня больше всего смущает вот это предложение:
  velvet написав:А поки вони мають можливість до 31.07.2020 обміняти вже накопичені бонуси за розрахунками карткою Visa на винагороди.

Вот как это понимать? Что поменять можно только то что уже накоплено? А что с июлем? Тратить денежку или не тратить денежку? Зарабатывать банку интерчендж или уже с вещами к конкурентам?
Положу как я пока наверное на недельку-полторы карты на полку. До тех пор пока не увижу сообщение mustbe о начислении бонусов за 1-2-3 июля. А набить свой месячный лимит по имеющимся инфиням и платинам я потом и за неделю смогу :twisted: А до тех пор бонусы токо трачу :oops:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:40

И что будет с накопленными бонусами с 1.08?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:48

  guntherhouse777 написав:И что будет с накопленными бонусами с 1.08?

они ж не рукописи
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 16:55

guntherhouse777 думаю как обычно с нашей БС лучше в игры не играть. Если бонусы в июле начисляться еще будут - планирую сработать так чтобы лимиты по картам исчерпать максимально быстро, чтобы к 1 августа вывести бонусные счета в 0 (если конечно будет чем выводить). А там уже посмотерть что оно там за "быстрее, выше, лучше" (или что они там за лозунг себе напилили вместо традиционного "облапошь дурака!"). ИМХО главное чтобы не случился "кольцеброс 2.0"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:23

  Вкладчик1234 написав:Что-то и в бонус-кабину не входит.

"IT-стартап-нация", с регулярно неработающими банкингами и бонус-кабинами, бл :evil:


кабіна запрацювала
позакидав несподівані подарунки рідним на мобілки :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 17:26

Re: Укрексiмбанк

  greenozon написав:кабіна запрацювала
позакидав несподівані подарунки рідним на мобілки
Проплатив родині розподіл газу до кінця року :D
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 19:54

  IMPRINTER написав:да куры в кале не в курсе об чем речь ...
сказала до завтра попробуют выяснить )

Если что, узнайте: бонусы сгорят после 31.07?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 21:25

  velvet написав:IMPRINTER
будут таки изменения, пришло только что в телеге:
"​​Швидше! Вигідніше! Краще! - це не нові олімпійські гасла, а принципи державного Укрексімбанк у його роботі з клієнтами.

Тож вже дуже скоро за цими правилами зміниться наша карткова програма лояльності Eximbonus. Зокрема її чекає «новосілля» - переїзд на новий майданчик, де вона стане ще крутішою і потужнішою для наших клієнтів.

А поки вони мають можливість до 31.07.2020 обміняти вже накопичені бонуси за розрахунками карткою Visa на винагороди.

Наприклад, отримати сертифікати в Сільпо, Ашан, Розетку, Епіцентр, та Комфі на суму 500 та 1000 гривень, поповнити мобільний телефон, сплатити комунальні послуги або заправити авто чи багато інших опцій.

Тож починаємо наш «бонус-марафон»! Міняйте, як ми, міняйте з нами, міняйте краще нас"

Дякуємо банці за покращення. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:03

Выкинул Фору из бота
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:11

значит так

... до 31.07 баллы начисляться будут и их надо будет потратить так же до 31.07 ... 1.08 всё превратится в тыкву .. новая программа заработает с 01.09, н ов каком виде никто не знает ... так же непонятно что будет с баллами, за операции которые были совершены до 31.07, но которые не успели зачислить ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
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