Из всего написанного меня больше всего смущает вот это предложение:
velvet написав:А поки вони мають можливість до 31.07.2020 обміняти вже накопичені бонуси за розрахунками карткою Visa на винагороди.
Вот как это понимать? Что поменять можно только то что уже накоплено? А что с июлем? Тратить денежку или не тратить денежку? Зарабатывать банку интерчендж или уже с вещами к конкурентам? Положу как я пока наверное на недельку-полторы карты на полку. До тех пор пока не увижу сообщение mustbe о начислении бонусов за 1-2-3 июля. А набить свой месячный лимит по имеющимся инфиням и платинам я потом и за неделю смогу А до тех пор бонусы токо трачу
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
guntherhouse777 думаю как обычно с нашей БС лучше в игры не играть. Если бонусы в июле начисляться еще будут - планирую сработать так чтобы лимиты по картам исчерпать максимально быстро, чтобы к 1 августа вывести бонусные счета в 0 (если конечно будет чем выводить). А там уже посмотерть что оно там за "быстрее, выше, лучше" (или что они там за лозунг себе напилили вместо традиционного "облапошь дурака!"). ИМХО главное чтобы не случился "кольцеброс 2.0"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
velvet написав:IMPRINTER будут таки изменения, пришло только что в телеге: "Швидше! Вигідніше! Краще! - це не нові олімпійські гасла, а принципи державного Укрексімбанк у його роботі з клієнтами.
Тож вже дуже скоро за цими правилами зміниться наша карткова програма лояльності Eximbonus. Зокрема її чекає «новосілля» - переїзд на новий майданчик, де вона стане ще крутішою і потужнішою для наших клієнтів.
А поки вони мають можливість до 31.07.2020 обміняти вже накопичені бонуси за розрахунками карткою Visa на винагороди.
Наприклад, отримати сертифікати в Сільпо, Ашан, Розетку, Епіцентр, та Комфі на суму 500 та 1000 гривень, поповнити мобільний телефон, сплатити комунальні послуги або заправити авто чи багато інших опцій.
Тож починаємо наш «бонус-марафон»! Міняйте, як ми, міняйте з нами, міняйте краще нас"
Дякуємо банці за покращення.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
... до 31.07 баллы начисляться будут и их надо будет потратить так же до 31.07 ... 1.08 всё превратится в тыкву .. новая программа заработает с 01.09, н ов каком виде никто не знает ... так же непонятно что будет с баллами, за операции которые были совершены до 31.07, но которые не успели зачислить ...
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