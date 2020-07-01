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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1032103310341035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:24

Кто-как, а я буду косить числа до 20-го.
А потом - карту на полку и активно выводить всё, что нахомячено )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:38

  mustbe написав:Кто-как, а я буду косить числа до 20-го.
А потом - карту на полку и активно выводить всё, что нахомячено )


если до 31.07 оно будет начислено (имеюбт право 30 дней начислять) а 31.07 платформу закрывают + неизветсно что за фантики будут - пумпиком забирать будете?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 10:45

  IMPRINTER написав:значит так

... до 31.07 баллы начисляться будут и их надо будет потратить так же до 31.07 ... 1.08 всё превратится в тыкву .. новая программа заработает с 01.09, н ов каком виде никто не знает ... так же непонятно что будет с баллами, за операции которые были совершены до 31.07, но которые не успели зачислить ...

Я чего то такого и ждал с приходом Мецгера. Сделают наверное как в Укргазе никому ненужную программу
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