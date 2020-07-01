Кто-как, а я буду косить числа до 20-го.
А потом - карту на полку и активно выводить всё, что нахомячено )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:24
Кто-как, а я буду косить числа до 20-го.
А потом - карту на полку и активно выводить всё, что нахомячено )
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:38
если до 31.07 оно будет начислено (имеюбт право 30 дней начислять) а 31.07 платформу закрывают + неизветсно что за фантики будут - пумпиком забирать будете?
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:45
Я чего то такого и ждал с приходом Мецгера. Сделают наверное как в Укргазе никому ненужную программу
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