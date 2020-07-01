Кто-как, а я буду косить числа до 20-го.
А потом - карту на полку и активно выводить всё, что нахомячено )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:24
Кто-как, а я буду косить числа до 20-го.
А потом - карту на полку и активно выводить всё, что нахомячено )
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:38
если до 31.07 оно будет начислено (имеюбт право 30 дней начислять) а 31.07 платформу закрывают + неизветсно что за фантики будут - пумпиком забирать будете?
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 02 лип, 2020 10:45
Я чего то такого и ждал с приходом Мецгера. Сделают наверное как в Укргазе никому ненужную программу
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:11
Це якесь нульове вікно в серпні року 2020 намалювалось.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:39
А что будет в период с 01.08. по 01.09.? Поработаем на дядю? В смысле объём транзакций по карте на 20-ку сделай, а бонусов за это-шиш?
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:41
DONALD
А вы думаете с 01.09 будет что то стоящее? Я думаю будет какое то говно типа бильше с какими-то шлаком
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:44
Всі на пікнік до Сіба і Фарса.
Поки ше дають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:56
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Додано: Чет 02 лип, 2020 11:59
Очень похоже.
Интересно наполнение. Скорее всего будет похоже на мастеркард-ревардс
Украина - богатая страна!
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