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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1033103410351036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:35

  Квесторе_поверніться написав:Всі на пікнік до Сіба і Фарса. :)


Будь ласка, розшифруйте!
Сіб = Укрсиббанк? А яка там програма?
Фарс = ???
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:39

  Sungsam написав:
  IMPRINTER написав:... так же непонятно что будет с баллами, за операции которые были совершены до 31.07, но которые не успели зачислить ...

А ще - що робити, якщо сума бонусів менша за мінімальний номінал доступних ваучерів?
Тому запитання до досвідчених колег - при оплаті бонусами комуналки є якісь обмеження суми знизу?


если меньше - есть мобилка, коммуна ... по коммуне нет ограничений - лишь бы она была
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:41

Sungsam Платить можете по комуналю даже 1 копейку, но при этом учтите что с Вашего бонусного счета в таком случае спишут 2 грн.
1 грн. как минимальная комиссия бабитов, и еще 99 копеек как округление вашей копейки до целых гривен - бабиты списывать бонусы с копейками не умеют поэтому все округляют по принципу от 1 до 99 коп. = целая 1 грн.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:42

  zhestokiy_kachok написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всі на пікнік до Сіба і Фарса. :)


Будь ласка, розшифруйте!
Сіб = Укрсиббанк? А яка там програма?
Фарс = ???

Укрсиб до 500 грн щомісячно кишмиш - деталі на гілці банки.
Форвард (Фарс) до 1000 по жовтій (див. підпис) - деталі на сайті і гілці банки.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 12:51

  IMPRINTER написав:DONALD

А вы думаете с 01.09 будет что то стоящее? Я думаю будет какое то говно типа бильше с какими-то шлаком

Уверен-будет сильно хуже. Но реально для больших оборотов альтернативы нет. У всех до 500 грн.в мес минус налоги. Здесь (было) 1750+. Подожду, посмотрю. Сработаю месяц в ноль наверное. Хоть инфиня и отбита уже два раза, всё равно жаль её терять.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:05

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:DONALD

А вы думаете с 01.09 будет что то стоящее? Я думаю будет какое то говно типа бильше с какими-то шлаком

Всі на пікнік до Сіба і Фарса. :)
Поки ше дають.

Остается только завидовать тем, у кого такая возможность есть.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:25

Re: Укрексiмбанк

  DONALD написав:У всех до 500 грн.в мес минус налоги. Здесь (было) 1750+.

У всех карты нашару, а тута 5000 хочуут
причем уже даж слупили и решили находу правила игры поменять
Тады хай дают возможность клиенту уйти из Бонуса с возвратом стоимости пропорционально сроку действия карт :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 13:36

  clientage написав:
  DONALD написав:У всех до 500 грн.в мес минус налоги. Здесь (было) 1750+.

У всех карты нашару, а тута 5000 хочуут
причем уже даж слупили и решили находу правила игры поменять
Тады хай дают возможность клиенту уйти из Бонуса с возвратом стоимости пропорционально сроку действия карт :idea:

Да негодяи, кто ж спорит. И 5000 за карту. И обороты от 20-ки. И поддержка-фекальная. В других банках по обычным не вип картам горячка лучше. Нет ни вип зон, не вип касс, ни консьержа. Но 7% кешбэка.
DONALD
 
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