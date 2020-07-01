Будь ласка, розшифруйте!
Сіб = Укрсиббанк? А яка там програма?
Фарс = ???
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:35
Будь ласка, розшифруйте!
Сіб = Укрсиббанк? А яка там програма?
Фарс = ???
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:39
если меньше - есть мобилка, коммуна ... по коммуне нет ограничений - лишь бы она была
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:41
Sungsam Платить можете по комуналю даже 1 копейку, но при этом учтите что с Вашего бонусного счета в таком случае спишут 2 грн.
1 грн. как минимальная комиссия бабитов, и еще 99 копеек как округление вашей копейки до целых гривен - бабиты списывать бонусы с копейками не умеют поэтому все округляют по принципу от 1 до 99 коп. = целая 1 грн.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:42
Укрсиб до 500 грн щомісячно кишмиш - деталі на гілці банки.
Форвард (Фарс) до 1000 по жовтій (див. підпис) - деталі на сайті і гілці банки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 12:51
Уверен-будет сильно хуже. Но реально для больших оборотов альтернативы нет. У всех до 500 грн.в мес минус налоги. Здесь (было) 1750+. Подожду, посмотрю. Сработаю месяц в ноль наверное. Хоть инфиня и отбита уже два раза, всё равно жаль её терять.
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:05
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:25
Re: Укрексiмбанк
У всех карты нашару, а тута 5000 хочуут
причем уже даж слупили и решили находу правила игры поменять
Тады хай дают возможность клиенту уйти из Бонуса с возвратом стоимости пропорционально сроку действия карт
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 лип, 2020 13:36
Да негодяи, кто ж спорит. И 5000 за карту. И обороты от 20-ки. И поддержка-фекальная. В других банках по обычным не вип картам горячка лучше. Нет ни вип зон, не вип касс, ни консьержа. Но 7% кешбэка.
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