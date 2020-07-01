Sungsam Платить можете по комуналю даже 1 копейку, но при этом учтите что с Вашего бонусного счета в таком случае спишут 2 грн. 1 грн. как минимальная комиссия бабитов, и еще 99 копеек как округление вашей копейки до целых гривен - бабиты списывать бонусы с копейками не умеют поэтому все округляют по принципу от 1 до 99 коп. = целая 1 грн.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
А вы думаете с 01.09 будет что то стоящее? Я думаю будет какое то говно типа бильше с какими-то шлаком
Уверен-будет сильно хуже. Но реально для больших оборотов альтернативы нет. У всех до 500 грн.в мес минус налоги. Здесь (было) 1750+. Подожду, посмотрю. Сработаю месяц в ноль наверное. Хоть инфиня и отбита уже два раза, всё равно жаль её терять.
DONALD написав:У всех до 500 грн.в мес минус налоги. Здесь (было) 1750+.
У всех карты нашару, а тута 5000 хочуут причем уже даж слупили и решили находу правила игры поменять Тады хай дают возможность клиенту уйти из Бонуса с возвратом стоимости пропорционально сроку действия карт
DONALD написав:У всех до 500 грн.в мес минус налоги. Здесь (было) 1750+.
У всех карты нашару, а тута 5000 хочуут причем уже даж слупили и решили находу правила игры поменять Тады хай дают возможность клиенту уйти из Бонуса с возвратом стоимости пропорционально сроку действия карт
Да негодяи, кто ж спорит. И 5000 за карту. И обороты от 20-ки. И поддержка-фекальная. В других банках по обычным не вип картам горячка лучше. Нет ни вип зон, не вип касс, ни консьержа. Но 7% кешбэка.
M-Audio написав:В очередной раз радуюсь, что не взял за 5 тыс, а взял за 1000. Сначала карантин с его ограниченными возможностями по обеспечению необходимого оборота, а теперь вот это.
Если инфиней только хлебушек покупать - то да, смысла в ней нет. Но есть и другие варианты, которым карантин не помеха. Впрочем - это уже не важно. Жаль, хорошая была программа. Лудшая ) И прожила на удивление долго. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается...