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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1034103510361037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:15

Друзі! Оце так новина!!
За переказ до 25 тис. грн. з картки Укрексімбанку на картки інших банків - лише 5 грн.!
Банк запровадив миттєві онлайн-перекази у додатку Enter Exim!
Сервіс працює на картки Visa та MasterCard, цілодобово та без вихідних.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:18

  clientage написав:Друзі! Оце так новина!!
За переказ до 25 тис. грн. з картки Укрексімбанку на картки інших банків - лише 5 грн.!
Банк запровадив миттєві онлайн-перекази у додатку Enter Exim!
Сервіс працює на картки Visa та MasterCard, цілодобово та без вихідних.


накуя это сейчас надо, когда карты надо закрывать? и когда с Газа, Универсала и Ощада по 2млн безпроблем через СЕП от своего имени на свое же имя.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 15:24

А по приколу )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 16:04

  IMPRINTER написав:значит так

... до 31.07 баллы начисляться будут и их надо будет потратить так же до 31.07 ... 1.08 всё превратится в тыкву .. новая программа заработает с 01.09, н ов каком виде никто не знает ... так же непонятно что будет с баллами, за операции которые были совершены до 31.07, но которые не успели зачислить ...


BonusBack - китайский магазин выплачивает бонусы через 5-8 месяцев.

У меня 700грн. Это кидок? что с этим делать?

Кто будет закрывать карты Pt/Infinite? Если да, то стами плюсик +

Я не знаю, смысл ждать 3 месяца?

ставлю:
+


Если банк г***о, то может мне сделать акцию, 50грн КешБэка для тек кто закроет всё карты этого говно банка? :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 21:38

  Вкладчик1234 написав:
  ramaz написав:
  IMPRINTER написав:DONALD

А вы думаете с 01.09 будет что то стоящее? Я думаю будет какое то говно типа бильше с какими-то шлаком


https://bonus.oschadbank.ua/ - может что-то общее будет?

Очень похоже.
Интересно наполнение. Скорее всего будет похоже на мастеркард-ревардс


1% КБ , без разницы какой тип карты, даже инфиня.

Неее, нам такое не надо....

https://bonus.oschadbank.ua/?_ga=2.1295 ... 1588846273

З.Ы. Правила прям как срисованы с бабитов. Исключения по МСС один в один, начисление баллов в течении 30 дней.
STIGA
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:07

Вывел на коммуналь предоплатой 12к бонусов.
Лучше так.
А то что я очкую)
Ничего хорошего перемены нам не несут.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 22:18

отдам любой фантик за -10%
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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