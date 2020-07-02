Друзі! Оце так новина!!
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Сервіс працює на картки Visa та MasterCard, цілодобово та без вихідних.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:15
Друзі! Оце так новина!!
За переказ до 25 тис. грн. з картки Укрексімбанку на картки інших банків - лише 5 грн.!
Банк запровадив миттєві онлайн-перекази у додатку Enter Exim!
Сервіс працює на картки Visa та MasterCard, цілодобово та без вихідних.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 02 лип, 2020 15:18
накуя это сейчас надо, когда карты надо закрывать? и когда с Газа, Универсала и Ощада по 2млн безпроблем через СЕП от своего имени на свое же имя.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Чет 02 лип, 2020 16:04
BonusBack - китайский магазин выплачивает бонусы через 5-8 месяцев.
У меня 700грн. Это кидок? что с этим делать?
Кто будет закрывать карты Pt/Infinite? Если да, то стами плюсик +
Я не знаю, смысл ждать 3 месяца?
ставлю:
+
Если банк г***о, то может мне сделать акцию, 50грн КешБэка для тек кто закроет всё карты этого говно банка?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Чет 02 лип, 2020 21:38
1% КБ , без разницы какой тип карты, даже инфиня.
Неее, нам такое не надо....
З.Ы. Правила прям как срисованы с бабитов. Исключения по МСС один в один, начисление баллов в течении 30 дней.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:07
Вывел на коммуналь предоплатой 12к бонусов.
Лучше так.
А то что я очкую)
Ничего хорошего перемены нам не несут.
Додано: Чет 02 лип, 2020 22:18
отдам любой фантик за -10%
принимаю заявки
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Pig Lives Matter
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