меня интересует вопрос что будет с баллами за июльские оплаты, осбенно которые не успеют зачислиться до 31.07
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:50
меня интересует вопрос что будет с баллами за июльские оплаты, осбенно которые не успеют зачислиться до 31.07
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:53
Логічна гіпотеза.
Ці бали зачисляться в серпні і потратити їх слід до кінця серпня.
А з 1 вересня стартує нова програма.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:54
Квесторе_поверніться
не 1 вересня ... а может быть с 1 вересня ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:56
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|