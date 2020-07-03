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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1035103610371038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:50

  mustbe написав:В кале - никто ничего не знает, ждут инфы сверху.
А в отделении - кура от меня узнала про этот GameOver. )

Думаю, что-то выяснится не раньше конца июля, а то и августа


меня интересует вопрос что будет с баллами за июльские оплаты, осбенно которые не успеют зачислиться до 31.07
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:53

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:В кале - никто ничего не знает, ждут инфы сверху.
А в отделении - кура от меня узнала про этот GameOver. )

Думаю, что-то выяснится не раньше конца июля, а то и августа


меня интересует вопрос что будет с баллами за июльские оплаты, осбенно которые не успеют зачислиться до 31.07

Логічна гіпотеза.
Ці бали зачисляться в серпні і потратити їх слід до кінця серпня.
А з 1 вересня стартує нова програма.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:54

Квесторе_поверніться

не 1 вересня ... а может быть с 1 вересня ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:56

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

не 1 вересня ... а может быть с 1 вересня ...

Так і написано.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:01

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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:35

  IMPRINTER написав:господа, кто-то звонил в их кал еще - больше разъяснений нет более подробных?

Попросим Фламинго держать руку на пульсе)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:03

  guntherhouse777 написав:
  IMPRINTER написав:господа, кто-то звонил в их кал еще - больше разъяснений нет более подробных?

Попросим Фламинго держать руку на пульсе)

Эээ, прошу пардона, но "рука на пульсе" это не моё ;). Я по всем имеющимся картам, включая валютные, траты провожу по максимуму так, чтобы начиная с 16 числа перейти в режим ожидания начисления бонусов с дальнейшим их выводом. К 25му, надеюсь тут иметь в остатках лишь копейки, которые вывести невозможно в принципе. :oops: :roll: :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:35

Re: Укрексiмбанк

В самом EnterExim уже провелись покупки за 01/07. Ждём бабиты...
STIGA
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