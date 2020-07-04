меня интересует вопрос что будет с баллами за июльские оплаты, осбенно которые не успеют зачислиться до 31.07
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:50
меня интересует вопрос что будет с баллами за июльские оплаты, осбенно которые не успеют зачислиться до 31.07
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Pig Lives Matter
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:53
Логічна гіпотеза.
Ці бали зачисляться в серпні і потратити їх слід до кінця серпня.
А з 1 вересня стартує нова програма.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:54
Квесторе_поверніться
не 1 вересня ... а может быть с 1 вересня ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:56
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 14:01
Бонусы: Начислили новые по 30.06.2020 ! Платежи - Коммуналка
Додано: П'ят 03 лип, 2020 19:35
Додано: П'ят 03 лип, 2020 20:03
Эээ, прошу пардона, но "рука на пульсе" это не моё . Я по всем имеющимся картам, включая валютные, траты провожу по максимуму так, чтобы начиная с 16 числа перейти в режим ожидания начисления бонусов с дальнейшим их выводом. К 25му, надеюсь тут иметь в остатках лишь копейки, которые вывести невозможно в принципе.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 03 лип, 2020 23:35
Re: Укрексiмбанк
В самом EnterExim уже провелись покупки за 01/07. Ждём бабиты...
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:02
Карты Вы будите закрывать? и переходить в адекватный банк?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Нед 05 лип, 2020 15:32
кстати о птичках
у эксима есть штраф 100 грн если к счёту нет карт 6 месяцев
у меня по нескольким счетам скоро выходит срок
гляжу в приложухи счета они не закрыли (даже с нуливыми остатками)
надеюсь они же минус 100грн. рисовать не додумаются? или оттяпывать с других счетов?
или я просто хорошего об них мнения?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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